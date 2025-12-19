きょうの日中は晴れる所が多くなりますが、天気はゆっくり下り坂で、夜は九州などで雨の降り出す所があるでしょう。週末は雨の範囲が広がるので、日差しを有効に使うとよさそうです。東海や西日本では日中の寒さが緩むものの、関東は師走らしい寒さとなるでしょう。高気圧に覆われて、日中は広い範囲で晴れる見込みです。ただ、東北は雲が広がりやすく、弱い雨の降る所があるでしょう。また、次第に高気圧が離れていくため、天気は