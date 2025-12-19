◇駒澤大学陸上競技部・箱根駅伝合同取材（18日）箱根駅伝に向けてオンライン取材を開いた駒澤大学。本大会まで2週間と迫る中、大八木弘明総監督はチーム状況について「若干まだ底上げができていないというのはあるんですけども、今のところ夏以降順調に伸びてきている選手もいますので、私の中では80点ぐらいじゃないかなと思います」と話しました。今大会については「今年は結構“激戦”だと思います。出雲、全日本を見ていても