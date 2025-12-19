アメリカ南部・ノースカロライナ州の空港で、6人が乗った小型飛行機が墜落しました。激しく舞い上がる黒煙。アメリカ連邦航空局によりますと、18日午前10時15分ごろ、ノースカロライナ州の空港で着陸しようとしていた小型飛行機が墜落しました。この小型飛行機には6人が乗っていたとみられていて、現地メディアによりますと、パイロット1人、乗客5人の全員が死亡し、カーレースの団体「NASCAR」の関係者が含まれていたということで