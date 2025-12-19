大分県日田市内の金融機関で構成する日田地区金融機関防犯協議会（小野智宏会長）と日田署は16日、年末の強盗対策訓練を実施した。各金融機関の関係者が見守る中、強盗役に扮（ふん）した署員による本物さながらの「犯行」に、銀行員らが対処。切迫した状況でどう行動するかを確認した。会場となったのは、同市三本松の大分銀行日田支店兼若宮支店。金融機関の関係者ら約30人が客役として行内で順番待ちしているところに、2人