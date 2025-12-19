大分市消防局は18日、大規模火災に見舞われた同市佐賀関と同じく、道路が狭くて消火活動がしにくい同市細地区の民家を戸別訪問。住民らに防火対策などを記したリーフレットを配布しつつ、非常時を想定して避難経路を確認しておくよう呼びかけた。細地区は、もともと道路が狭かった地域に住宅が並んでおり、市内27カ所ある「延焼警戒区域」の一つに指定されている。戸別訪問では消防局職員13人が一軒一軒を訪れ、在宅している住