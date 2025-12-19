規制線の先に見える大火に襲われた集落は、発生から1カ月となった18日になっても手つかずのまま、被災時の姿をとどめていた。約5万平方メートルにわたり、187棟が焼損した大分市佐賀関の大規模火災。焼け跡は被害の大きさを物語っている。避難所には同日正午現在で45世帯61人が身を寄せる。この日は市営住宅の空き部屋への2次募集結果が発表され、11世帯の入居が決まった。次の住まいへの準備が進むが、集落の、住民の将来は描け