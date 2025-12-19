テレビ熊本（TKU）の放送番組審議会（委員長・小川久雄熊本大学長）が17日、熊本市であり、今年1年のニュース報道や自主制作番組について意見を交わした。局側は、8月の記録的大雨被害を報じた夕方のニュースや、朝の情報番組で民放視聴率トップを維持したことなどを報告した。各委員は、大雨の際に記者各自が映像を撮影し、番組を作り上げた点などに触れ「現場力など底力を感じた」などと高く評価した。ハンセン病の国立