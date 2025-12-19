来年2月1日告示、同8日投開票の熊本県水俣市長選に、新人で元市議の谷口明弘氏（57）が18日、無所属で立候補する意向を表明した。同市長選での出馬表明は、現職の高岡利治氏（67）＝2期目＝に続いて2人目。記者会見した谷口氏は「市民の声を切り捨てず、多様な意見を生かすため対話を重視する市政、令和のもやい直しをしたい」と述べた。「世界的な水俣の知名度を学びや観光につなげ、新たな価値に転換したい」と強調した。同