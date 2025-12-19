熊本市議会は18日、定例会の最終本会議を開き、物価高に対応する国の総合経済対策を受けて会期中に追加提案した総額104億3500万円を増額する本年度一般会計補正予算案、8月の大雨災害の復旧関連事業費など46億1779万円を増額する同補正予算案など議案147件を原案通り可決し、閉会した。本会議で大西一史市長は、大雨時に河川の水位上昇に警戒を呼びかけるサイレンが遅れたとして職員に対する処分を公表した。災害警戒本部長だ