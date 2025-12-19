長崎県佐世保市は18日、市民1人当たり5千円の商品券を配布するなどの生活支援策をまとめ、20億8596万円の関連予算案を開会中の市議会定例会に追加提案した。国の補正予算成立を受けた措置。市によると、来年1月末をめどに全世帯に引換券を郵送する。電子地域通貨「させぼeコイン」を利用する場合は引換券に記載されたコードを読み取り、利用しない場合は後日、引き換え会場で商品券と交換する。市内1500超の店舗で利用できると