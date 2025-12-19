村長の辞職と議会解散による全議員の失職が決まり、首長と議員不在の異例の事態となる熊本県球磨村の選挙管理委員会は18日、村長選と村議選の日程を来年1月20日告示、同25日投開票の同時選とすることを決めた。立候補予定者説明会は今月25日に、同村役場3階会議室で行われる。村議会（定数10、欠員1）は17日の臨時会で、議会から不信任決議を受けて松谷浩一村長（63）が提出した辞職届に全会一致で同意。議会側も自主解散決議