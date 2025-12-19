長崎県大村市溝陸町の中尾澄代さん（77）方で、とぐろを巻いたような形のサツマイモが取れ、近所の話題になっている。今年のえと、巳（み）年の終わりにヘビを思わせるような“贈り物”。中尾さんは「本当にびっくりした。縁起がいいのかな」と笑顔を見せる。4月に店で買った苗を深さ50センチほどの大型ポットに植えた。今月15日に掘りあげたところ、直径約25センチ、高さ約30センチの複雑に絡み合ったイモが出てきたという。