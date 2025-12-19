私（ナナ、30代）は3歳の娘（アミ）の母。夫（タクト、30代）との共働きです。私の両親は遠方に住んでいますが、母とはよく電話で話しています。義実家は車で1時間ほどの場所にあり、義両親ともに健在です。義母はかなり気が強く、義父も夫も義母の言いなりと言っても過言ではありません。私は義母が苦手ですが、夫や娘にとっては大事な家族なので、疎遠にはしていません。ある日、寝室にある収納棚を整理していると、ひらりとキャ