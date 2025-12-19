長崎県大村市は18日、市環境センターの男性職員（60）を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。職員は8月18日夕、勤務後に市内のボートレース大村に寄った際、場外の券売機に残っていた2千円で1200円分の舟券を購入し、釣り銭を受け取った。警備員に見とがめられて持ち主に返金した。自分で所属長に報告して発覚したという。