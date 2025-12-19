¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ï¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÌÚÏ¹¡Ê¤â¤¯¤í¤¦¡Ë¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥Ï¥¼¤Î¼Â¤¬¡¢¼ý³Ï¤Î»þµ¨¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ËÜÂ¿ÌÚÏ¹¡Ê¤í¤¦¡Ë¹©¶È½ê¡ÊÄ¹ºê¸©Åç¸¶»ÔÍ­ÌÀÄ®¡Ë¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤®¤ê»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¦¿Í¤¬¹â¤µ5¡¢6¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼ùÌÚ¤Ë¤Ï¤·¤´¤ò¤«¤±¤ÆÅÐ¤ê¡¢»ÞÀè¤Î¾®¤µ¤Ê¼Â¤òÍî¤È¤¹ºî¶È¤ËÀº¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ïµ¡³£²½¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ä¤êÊý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢ÂåÉ½¤ÎËÜÂ¿½Ó°ì¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¡£¼ý³Ï¤·¤¿¥Ï¥¼¤Î¼Â¤Ï¡¢1937Ç¯À½¤Î°µºñµ¡¤ÇÌý»é