長崎県大村市は18日の市議会全員協議会で、新庁舎建設事業の総額が約203億円に上ると明らかにした。昨年8月の基本設計段階から23億円以上増えた。市は「人件費や建設資材費の上昇を反映した」と説明した。新庁舎（延べ床面積約2万平方メートル）は、同市森園町の市民プール跡地に建設予定。道を挟んで隣接する森園公園と一体化したデザイン構想で、免震構造の庁舎棟（5階建て）と倉庫や書庫を集約した別館（2階建て）、約200台