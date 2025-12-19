長崎県大村市は18日、市立小中学校の学校給食を来年4月から無償化すると明らかにした。国は来年度、小学校の給食無償化に取り組む予定だが、園田裕史市長は「中学校も同時に無償化するべきだ」と述べた。物価高対策として国が新たに打ち出した「重点支援地方交付金」を活用する。小・中学校給食の完全無償化は県内では諫早市、雲仙市、東彼杵町、川棚町、波佐見町が既に実施している。同日開かれた市議会全員協議会で、物価高