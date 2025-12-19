佐賀県は18日、唐津市と玄海町に面する仮屋湾の養殖マガキから、国の規制値を超えるまひ性貝毒が検出されたと発表した。県は同日、仮屋漁協と佐賀玄海漁協肥前統括支所に対し、カキなど二枚貝の採捕、出荷の自主規制を要請した。県内の他の海域では検出されていない。