イチゴの需要が増えるクリスマスシーズンを前に、佐賀県産イチゴ「いちごさん」の収穫が始まった。夏の猛暑の影響で収穫のスタートはやや遅れたものの、順調に生育しているという。いちごさんは「さがほのか」に続き2018年秋に誕生した品種。約7年かけて開発され、果汁が多くみずみずしい果肉が特徴。今年は生産開始から8年目。県内のイチゴ生産者のほとんどに当たる588戸で、来年5月ごろまでに前年より1割ほど多い約4500トン