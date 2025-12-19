佐賀県みやき町立小中学校の校舎老朽化を踏まえ、統合再編を考える「町新しい教育環境づくり検討委員会」（委員長＝峯晋・九州龍谷短大名誉教授）は17日、中原小と北茂安小について統合再編せず、校舎の改築・改修工事で対応する第1次答申をまとめ、一木徹也教育長に提出した。町教育委員会は答申に沿って、年内に基本方針を決定する。答申では、中原小と北茂安小は学校規模や配置場所が適正で、今後も児童数はほぼ横ばいが見