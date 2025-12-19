九州で自動車の生産が始まって、今年は半世紀の節目に当たる。自動車業界は100年に1度の大変革期と呼ばれる。長期的な視点で九州の基幹産業を成長させたい。1975年4月、日産自動車九州の前身の工場が福岡県苅田町で操業を始めた。その後、福岡県宮若市にトヨタ自動車九州、大分県中津市にダイハツ九州と完成車工場が相次いで進出した。2007年には日産九州の敷地内に日産車体九州が設立され、4社体制となった。4社の生産能力