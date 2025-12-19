佐賀市は18日、国が「おこめ券」配布への活用を推進する交付金を財源として、食料品などの物価高騰対策として市内の飲食店などで使えるプレミアム付き電子商品券を発行すると発表した。市によると、商品券は6500円分を5千円で販売する。計18万口を発行し、1人6口まで市の公式アプリで購入。申し込みは3月上旬からで、3月下旬から利用できる。事業費は3億8800万円。市は同日、発行事業費などを含む14億6613万円を増額する本年度