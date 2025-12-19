高さ10メートルのサンタクロースに、ろうそくに見立てた窯元からそびえる巨大な煙突。佐賀県伊万里市の大川内山地区では25日までライトアップイベントが開かれ、多くの見物客が訪れている。「いつもは夜になれば出歩く人もいない集落。道は狭いし、車を運転する住民に掲示板で注意を呼びかけた。でもこんなにワクワクする年の瀬は初めてだね」大川内山区長の大串秀則さん（66）が満足そうに語った。鍋島焼の開窯350年に合わ