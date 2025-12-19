Jリーグは今季の全日程を終え、J1福岡は12勝12分け14敗、勝ち点48の12位だった。金明輝監督を迎えた今季は4月にクラブ創設30周年で初のJ1首位に立った一方、夏場に5連敗を喫するなど浮き沈みがありながらも6季連続のJ1を決めた。来年は2月開幕の明治安田Jリーグ百年構想リーグを経て、秋春制に移行。金監督は今季を総括し「J1定着」から上位争いを目指すチームの課題を挙げた。（伊藤瀬里加）6位以上を目標に掲げながら、昨