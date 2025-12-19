ソフトバンクは18日、小久保裕紀監督（54）との契約を更新し、来季からの3年契約を締結したと発表した。就任時に3年契約を結び、来季は3年目だったが、リーグ2連覇の手腕を高く評価し、最終年を待たずに新たな契約を結んだ。小久保監督は「引き続き、王イズムの継承、最先端技術を取り入れた指導の下、強いチームをつくってまいります」と球団を通してコメントした。小久保監督はヘッドコーチ、2軍監督を経て2024年に1軍監督就