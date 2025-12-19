¡þ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ(18Æü¡¢¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±àÂÎ°é´Û)2024Ç¯¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¶ÀÍ¥æÆÁª¼ê¤¬1Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢½÷»Ò76¥­¥íµé·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¶ÀÁª¼ê¤Ï1²óÀï¤ò10-0¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯½à·è¾¡¤ÏºòÇ¯Í¥¾¡¤Î»³ËÜÏÂ²ÂÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥Ô¥ê¥ª¥É¤ò1-0¤È¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¶ÀÁª¼ê¤ÏÂè2¥Ô¥ê¥ª¥É¡¢Áê¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤È¤ê¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤È¡¢»Ä¤ê1Ê¬30ÉÃ²á¤®¤Ë4ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¤½¤Î¸å