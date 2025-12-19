プロ野球・中日は18日、公式サイトで山本泰寛選手との契約更改を発表しました。山本選手は2015年にドラフト5位で巨人に入団。2021年には阪神タイガースに加入し、2024年から中日でプレーしています。今季でプロ10年目を迎え、内野手として活躍してきました。その節目のシーズンとなった今季は、自己最多となる112試合に出場。84安打を放ち打率.242、23打点、4本塁打を記録しました。試合数に加え、安打数や本塁打数、打点などもキ