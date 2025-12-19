タイガースの先発左腕スクバル（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグで今季、ア・リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）に2年連続で輝いたタイガースの先発左腕スクバルが、来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として出場すると18日、大会公式サイトが伝えた。パドレスのミラー、ヤンキースのベッドナーの両救援右腕も同代表入りする。29歳のスクバルは今季、31試合で13勝6敗、リーグ1位の防御