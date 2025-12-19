ソフトバンクは１８日、小久保裕紀監督（５４）と来季から新たに３年契約を締結したと発表した。一軍監督に就任した２０２４年は４年ぶりにペナントレース制覇に導き、今季はリーグ連覇と５年ぶりの日本一を奪還して「正力松太郎賞」を受賞。手腕を高く評価する球団は、小久保監督に「長期政権」を託すことで常勝の安定化を図る狙いだ。三笠杉彦ＧＭは「（２６年までの３年）契約の最終年を待たずして、さらに中期的な視点で２