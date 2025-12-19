女子プロレス「マリーゴールド」のスーパーフライ級王者・岩谷麻優（３２）が、ＧＨＣ女子王座取りへ闘志をみなぎらせている。来年１月３日の大田区総合体育館大会で同王座を保持するマーベラスの彩羽匠に挑戦する。最後にシングルマッチで対戦したのは２０２０年１０月。当時スターダムのワールド王座を保持していた岩谷が彩羽を撃破し防衛した。「彩羽匠は１５年間プロレスやってきて、一番きつい相手って言っても過言ではな