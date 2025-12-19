２０２２年に安倍晋三元首相を銃撃し、殺人などの罪に問われた山上徹也被告の奈良地裁での裁判員裁判で、検察側は１８日、無期懲役を求刑し、結審した。死刑求刑するかどうかが注目されていたが、無期懲役にとどまったことで、判決は有期刑の可能性も高く、安倍氏の支持者からは不満の声も上がっている。元首相が参院選の応援演説の最中にパイプ銃で襲われ、死亡した事件は日本のみならず世界中に衝撃を与えた。被害者が１人の