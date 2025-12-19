【モデルプレス＝2025/12/19】日本テレビでは、2026年で「名探偵コナン」がテレビ放送30周年になることを記念し、金曜ロードショーにて、同年1月16日、23日の2週連続で過去に金曜ロードショーのために作られた「名探偵コナン」のオリジナル作品が放送される。【写真】2026年公開・劇場版「名探偵コナン」最新作タイトル解禁 劇場版初登場のキャラが話題◆「名探偵コナン」2週連続放送第1週の1月16日は、2016年に放送開始20周年を記