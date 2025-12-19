※経済指標 【米国】 ＊消費者物価指数（CPI）（11月）22:30 結果2.7% 予想3.1%前回N/A（前年比) 結果2.6% 予想3.0%前回N/A（食品・エネルギー除くコア・前年比) ＊米新規失業保険申請件数（12月13日週）22:30 結果22.4万人 予想22.5万人前回23.7万人（23.6万人から修正） ＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（12月）22:30 結果-10.2 予想2.3前回-1.7 【英国】 ＊英