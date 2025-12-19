伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１０回は年連続回目の出場を果たした中大。＊＊＊３０年ぶりの栄冠が現実味を帯びてきた。１万メートル上位１０人の平均タイムは大会史上初の２７分台となる２７分５５秒９８。就任１０年目の藤原監督は「優勝に執着してやってきた。目標は総合優勝」と語気を強める。ダブルエースの吉居と溜池を筆