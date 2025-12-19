さる12月9日、雅子皇后は62歳の誕生日を迎えられた。今年は天皇陛下と共に“慰霊の旅”を続けられ、6年ぶりとなる2泊3日の行幸啓も敢行。精力的なお姿も見受けられたが、ご体調面での不安が払拭されたわけではないという。＊＊＊【実際の写真】ハイセンスなお召し物を上品に着こなし…“慰霊の旅”での「雅子皇后」のファッション集愛子さまのお祝いの場をご欠席〈今年は、戦後80年という節目の年に当たり、先の大戦において