ヘッドマークもりりしい「ブルートレイン急行」（画像：大井川鐵道）特急への格上げや快速への格下げで、現在はほぼ?絶滅危惧種状態?なのがJRの急行列車。ところが、今も客車急行列車が健在なのが静岡県の大井川鐵道（大鉄）だ。大鉄は2026年１月13日から、ELけん引急行列車の運転を再開。2025年６〜10月に好評だった「ブルートレイン急行」を復活させる。【参考】元西武の電気機関車がブルートレイン思わせる「国鉄色」塗装に大