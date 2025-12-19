1月12日よりフジテレビ系で放送がスタートする橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』のポスタービジュアルと場面写真が公開。あわせて、馬場徹と薄幸（納言）の出演が発表された。 参考：INI 許豊凡、『ヤンドク！』で上海から来た研修医役に音尾琢真、内田理央らも出演決定 本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新し