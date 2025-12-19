「どうすれば部下に慕われるリーダーになれるのか」。多くの管理職が一度は抱えるこの悩み。しかし、歌舞伎俳優・松本幸四郎が「鬼平犯科帳」の長谷川平蔵を通して見出した答えは、あまりにもシンプルで、核心を突くものだった。ビジネス誌「プレジデント」の元編集長・小倉健一氏が聞いた。（歌舞伎俳優松本幸四郎、取材・構成／小倉健一）「慕われたい」と思っていないから自然と人が集まってくる――組織のリーダーは、多様な