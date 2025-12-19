「どんなに優秀でも、一度に成果を出そうとするとうまくいかない」。福沢諭吉は、人生論を語ったエッセイ『福翁百話』のなかで、出世も人間関係もうまくいく「小出し」な生き方を説いている。同書から2話を取り上げ、現代にも通じる福沢の人生哲学に迫ってみたい。※本稿は、教育家の福沢諭吉著、奥野宣之訳『福翁百話』（致知出版社）の一部を抜粋・編集したものです。「鼠捕る猫」であるならば少しだけ爪を見せよう「智恵は小出