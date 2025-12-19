EU＝ヨーロッパ連合は18日、首脳会議を開き、ウクライナ支援にロシアの凍結資産を原資として活用することを協議しています。ロイター通信によりますと、EU＝ヨーロッパ連合の首脳会議は18日からベルギーで開かれていて、凍結されたロシア資産を活用し、ウクライナに融資する案について協議しました。ロシアの凍結資産をめぐっては、これまでは資産から得た収入分を活用してきましたが、今回の協議では凍結資産そのものを原資にする