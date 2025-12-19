J1・名古屋は18日、公式サイトでミハイロ・ペトロヴィッチ氏の監督就任を発表しました。今季、名古屋はJ1リーグで16位と低迷。11月12日には、2022年からチームを指揮してきた長谷川健太前監督との契約延長を行わないことを発表していました。そして今回、新監督に選ばれたペトロヴィッチ氏は、プロクラブでの監督歴は30年を超える人物で、Jリーグだけでも2006年に広島の指揮官に就任して以来、浦和、札幌で指揮し、J通算19シーズン