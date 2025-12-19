ルーキーの谷原柚希騎手（１８）＝美浦・伊藤圭＝が１８日、園田で行われた「ヤングジョッキーズシリーズ２０２５」のファイナルラウンドに参戦。６Ｒは９番人気ベラジオソノダヒメ（牝４歳）で５着、８Ｒは４番人気サトノグラン（騸１１歳）で３着に入り、計２５ポイントを獲得。ともに人気以上の着順にパートナーを導き、初日を終えた時点で１６人中６位につけた。ＪＲＡも含めて、関西地区での騎乗はこの日が初めて。