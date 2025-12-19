19日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円高の4万9270円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万9001.5円に対しては268.50円高。出来高は9060枚だった。 TOPIX先物期近は3366.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIX現物終値比9.61ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49270+1209060 日経225mini