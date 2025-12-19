「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）エリザベス女王杯３着のライラック（牝６歳、美浦・相沢）は、登録している有馬記念を除外された場合は日経新春杯（１月１８日・京都）へ向かうことが１８日、明らかになった。相沢師が「京都は走るからね」と説明した。同馬はファン投票で３２位。優先出走対象となる上位１０頭に入ることができず、出走馬決定賞金順も現在は補欠４番目で出走枠に入るのは極めて厳しい状況だ。陣営では除