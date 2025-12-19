「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）春秋グランプリ連覇を目指すメイショウタバルが１８日、力強い走りを披露した。栗東ＣＷでの１週前追い切りで併せ馬を行い、パートナーに２馬身先着。時計は６Ｆ７９秒８−３６秒５−１１秒４をマークし、見届けた石橋師も「いい追い切り」と納得の内容だった。ファン投票４位で臨む大一番。天皇賞・秋６着からの巻き返しに向け、準備は着々と整っている。重いチップを力強く蹴り上げた。