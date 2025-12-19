「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）ジャパンＣで落馬競走中止となったアドマイヤテラは１８日、荻野琢（レースは川田）が騎乗して栗東ＣＷで３頭併せを行った。一杯に追われて６Ｆ８２秒０−３７秒２−１１秒６。２歳馬相手に１馬身半遅れと見劣りしたが、友道師は「もともとそんなに目立つ動きはしないから」と涼しい顔。「トモがしっかりして前のめりだった走りが今は体を起こして走れている。ジョッキーも『バランスがす