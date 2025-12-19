2025年12月14日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、欧州が2035年に内燃機関車の新車販売を事実上禁止する規定を緩和する方針を示したことを報じた。記事は、欧州委員会が16日、現行では35年に2021年比で二酸化炭素の排出量を100％削減（ゼロエミッション）することを目指すという規定を、削減目標90％に設定し直すことを提案したと紹介。これにより、内燃機関車や、プラグインハイブリッド車が35年以降も存続でき