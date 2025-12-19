日本ハムの今川優馬外野手（28）と、矢沢宏太投手（25）が18日、北広島市内でトークショーに参加した。今オフにヤクルトを戦力外となった西川遥輝外野手（33）の5年ぶり古巣復帰が決定。今川は「シーズン通しての戦い方とかを聞きたい」と語り、外野手として今季活躍した矢沢は「僕は盗塁の技術を学びたい」とベテランの加入を歓迎した。ただ、2人にとって外野のライバルに変わりはない。今季中堅は五十幡がチーム最多の65試合