「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）出否が保留になっていたサンライズジパングについて、管理する前川師は１８日、正式に参戦することを発表した。「今の時期の中山の馬場は合うと思います。それに筋肉量も減っていて走り自体も軽い。芝でもいけると判断しました」と説明した。チャンピオンズＣ８着から中２週での参戦。この日は栗東坂路を４Ｆ５４秒６−３９秒６−１２秒７と馬なりでサッと流した。「軽めで問題ないです。