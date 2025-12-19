ソフトバンクは18日、小久保裕紀監督（54）と新たに2028年までの3年契約を結んだと発表した。来季が3年契約の最終年だったが、球団は就任1年目からリーグ連覇を果たし、今季5年ぶりに日本一を奪回した手腕を高く評価。三笠杉彦ゼネラルマネジャー（GM）は卓越したコーディネート力を評価のポイントとして挙げた。来季のリーグ3連覇のみならず、4連覇、5連覇へ。黄金期の到来を期待され、長期政権を託された。小久保監督が来季